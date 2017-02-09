台日對抗賽 恰恰要出征

恰恰昨已表態會參加台日對抗賽。（記者黃志源攝）

兄弟洋投人選未定

〔記者倪婉君／屏東報導〕台日對抗賽的中職聯隊26人名單今公布，「恰恰」彭政閔在近1個月思考後，首度表態會參賽，也表示會以出賽為目標來調整。

中職領隊會議今上午舉行，將確定26人及教練團名單，上月領隊會議已決議4隊各指派1名洋投參賽，但目前僅確定桃猿賽格威出賽，兄弟也會派洋投，只是人選未定，富邦及統一則都有洋投調整不及的問題。

至於被推舉為隊長的彭政閔，昨在中國信託公益園區進行第22天春訓課程，他認為像台日對抗賽這樣的交流機會，對球員是好事，他也會以參賽為目標來調整。

「我相信未來每年都會有這樣的交流機會，可讓我們有更多機會和日本好手較量。只是兩隊球員仍會以自己例行賽成績做為最重要的調整目標。」彭政閔雖認為交流是好事，但畢竟球季表現才是重點。

早在去年底聯盟敲定連兩年舉行台日對抗賽後，當時中職秘書長朱康震就力邀彭政閔參賽。等到今年1月10日領隊會議，除了決定由桃猿教頭洪一中擔任教頭，也敲定由彭政閔擔任隊長。

但彭政閔仍希望調整到一定狀況，他之前就說希望能打完至少10場熱身賽後，再來看調整狀況，兄弟昨已進行首次投、打的比賽狀況模擬，準備進入下一階段分組賽及對外隊熱身賽。

除了彭政閔，包括周思齊、鄭凱文等兄弟球員，以及統一獅潘武雄、陳傑憲、鄭鎧文，富邦林威廷、林羿豪，和參賽人數占最多的桃猿王柏融、林泓育、陽耀勳等人都會列入26人名單。

中職聯隊訂23日報到，在全隊練習兩天後，26日赴日備戰，並於28日及3月1日晚上6點在福岡巨蛋進行兩場比賽。