楊志龍減重優先 盼進入兄弟先發
2017/02/09 06:00
楊志龍設下減重目標，期許開季進入先發輪值。（記者黃志源攝）
〔記者倪婉君／屏東報導〕才向兄弟報到不到1個月，23歲的投手楊志龍還在適應中，他最欣賞陣中王牌鄭凱文，並設下減重目標，期許開季進入先發輪值。
楊志龍去年季中選秀第3輪被兄弟挑走，1月12日正式投入春訓，他說：「每天都過得很充實，只是可能我的個性較內向，學長都會問我怎麼都不說話？」二軍教練林恩宇就很關心他，除了常跟他講話，還會突然跑過去問他：「怎麼都不笑？」
不過楊志龍最欣賞的，也是同樣話不多的鄭凱文，「他的練球態度很認真，且之前開刀後，回到球場還能有這麼好的表現，真的不簡單」。23歲的楊志龍在大學時也曾出現手肘傷勢，對於曾二度清除手肘骨刺的鄭凱文，更是佩服。
楊志龍春訓期間以先發投手角色進行調整，期待開季就能升上一軍，但也告訴自己不要急，最重要的是保持身體健康。
只是楊志龍當務之急是先減重，189公分的他體重已破百，跑起步來有些沉重，希望能減到95公斤。
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