全「猿」迎機捷 今試乘收割

桃園機場捷運3月正式營運，職棒球迷將直接受惠。 （資料照，記者李容萍攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕桃園機場捷運通車，造福雙北地區球迷，對於經營桃園球場多年的Lamigo桃猿隊來說，原本就不錯的票房，今年是否因此加碼，值得觀察。

桃猿隊今天將試乘機場捷運，親身體驗球場直通捷運站的便利。（資料照）

10+10年認養球場

桃猿隊在2011年揮軍北上進駐桃園，和市政府簽下「10年+10年」的球場認養合約，當時就看好機場捷運通車後的利多效應，不過機捷工程卻一再延宕，如今總算在今年開季前通車。

猿隊3月底開幕週將和機捷公司、桃園市政府合作，整週都舉辦機捷相關活動，首波造勢將於今天下午登場，桃園市長鄭文燦、Lamigo桃猿領隊劉玠廷、總教練洪一中和全隊26人，約1點35分從A19桃園體育園區站搭車試乘至A8長庚醫院站。

看好平日票房上揚

機捷能否為猿隊60場主場票房錦上添花？領隊劉玠廷日前開訓時說得保守，他認為目前尚不敢估計機捷對票房的影響，若真要評估，預期平日可能有機會上揚，球隊主場球迷結構算穩固，機捷應會給球迷多一個便利選項。

猿隊主場去年平日進場人數，扣除補賽週週一兩場賽事，平均大約5045人，和時常有主場活動的假日平均10088人相較，平日主場進場人數確實較少，今年機捷一開通，票房會有何種變化值得觀察。

中信、富邦和統一3隊今年雖未在桃園安排主場，但機捷通了，北部球迷也應會增加他們進場的意願，實地去體驗桃園球場看球樂趣。