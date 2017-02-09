中職迷嚐鮮 另類地鐵大戰

搭紐約地鐵7號線即可抵達大都會主場花旗球場。（資料照，記者郭羿婕攝）

大聯盟許多球場位於郊區，開車才方便，但對倚賴大眾運輸工具的紐約而言，無論搭地鐵7號線至大都會花旗球場，或坐4號線去洋基球場，都是一出站就能徒步到球場，因此兩隊交手有「地鐵大戰」之稱，還曾於系列賽期間提供免費乘車服務。

搭紐約地鐵4號線到161街站，即達洋基球場。（取自網路）

機捷即將通車，台灣也將有另類地鐵大戰，目前鄰近捷運站的除了桃園球場，還有多以中信、富邦為主場的新莊球場，捷運就能在兩個主場間移動。未來雙北民眾不再只能到台北車站搭高鐵，也可從北捷中和新蘆線的三重站，到機捷的三重站轉乘至桃園球場（桃園體育園區站）。

由於機捷串連機場與高鐵站，對於特地來台看比賽的國外遊客、一返台就想直奔球場的出國球迷，或想在短時間內走訪中職各球場的民眾而言，都便利許多。（記者郭羿婕）