日職迷幸福 出站就是球場

搭電車到「西武球場前」站，一出站就是西武巨蛋。（資料照，記者郭羿婕攝）

日職並非每座球場旁邊都有地鐵站，但以東京巨蛋、西武巨蛋為例，搭車便利，想觀看陽岱鋼等台將比賽，一下電車即抵達球場。

隨著陽岱鋼、廖任磊加盟巨人，由於廉價航空發達，除可挑戰台灣、東京一日生活圈，東京巨蛋鄰近有多個地鐵站，例如搭乘JR總武線、都營地下鐵三田線到水道橋站，步行5分鐘即可抵達。

郭俊麟、吳念庭效力的西武，與西武鐵道同集團，從池袋、新宿等大站皆有通往西武主場的電車，逢比賽日也會加開直達車，到「西武球場前」站的出口就是西武巨蛋。只是，西武所在地埼玉與東京有距離，搭車時間較長，最好提早出發。

猿隊與機捷將祭出多項合作案，日職球團其實也會與地鐵或新幹線合作，像廣島鯉魚推出許多交通及套票方案，方便外地球迷搭新幹線前往廣島與馬自達球場，頗受歡迎。

也有日職迷嘗試在明治神宮球場看球後，乘新幹線從東京前往大阪，趕看隔天在大阪京瓷巨蛋或甲子園的比賽。機捷開通後，在台進行「球場巡禮」也更方便了。（記者郭羿婕）