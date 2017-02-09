經典賽熱身賽／呂彥青今先發 過招澳洲5國手

日職羅德隊投手陳冠宇昨天飛抵澳洲，與經典賽台灣隊會合。（棒協提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕正在澳洲移地訓練的經典賽台灣隊，今天將進行第2場熱身賽，由左投呂彥青先發出戰有5名澳洲經典賽國手助陣的溫莎皇家隊。

台灣隊首席教練吳復連在練球開始前勉勵球員。（棒協提供）

台灣隊首場熱身賽以4：1擊敗打進澳職冠軍戰的布里斯本俠盜隊，首席教練吳復連昨特地在練球開始前嘉勉球員。他表示：「昨天提醒的，大家都有做到，今天打擊練習要特別注意擊球點，一點一點把感覺抓回來。」他也特別提到，第1場熱身賽鄭達鴻打得最遠，請大家給他鼓勵。

1月底回日本參加羅德春訓的陳冠宇，昨飛抵澳洲和台灣隊會合。他是台灣隊設定的先發投手人選，他在飛往澳洲前曾表示，今年調整進度較快，球速已很不錯，變化球則還要加強練習。

經典賽昨公布今年部分規則修訂，除了之前已曝光的10人投手特別名單和前兩輪的加賽制，還有突破僵局制和電視輔助判決的規定。

以往突破僵局制開始的那一局，通常進攻球隊可自行選擇從哪一棒開始打，今年經典賽則從突破僵局制開始的第11局，就必須接續前一局的棒次。

電視輔助判決方面，前兩輪只用於全壘打與否的判定，準決賽起總教練才可挑戰判決，若成功就有第2次挑戰機會。