中職春訓實戰 猿搶先開跑
2017/02/09 06:00
（圖取自桃猿官網）
〔記者郭羿婕／綜合報導〕猿隊因應與羅德的石垣島交流賽，春訓最早實戰，17日起的自辦熱身賽還將透過Lamigo TV和麥卡貝網路電視直播，先播5場；其他3隊也陸續進行熱身賽，中信14日開始與外隊交手，獅隊和富邦16日開打，但台南球場整建預計3月底完工，獅隊暫時移師台中。
獅隊投打已進入模擬比賽演練，16日起在台中球場自辦對抗賽，前兩天先打6局比賽，20、21日增至8局，皆晚上6點開戰，開放免費進場。
挑戰2連霸的富邦，16日起也在燕巢基地等地舉辦15場自辦熱身賽，以賽代訓，球迷可免費觀戰。中信11、12日進行分組對抗賽後，自辦熱身賽14日從對戰台電開始，2月底前先打9場熱身賽，驗收美式訓練成果。
中職4球團並於今天上午舉行領隊會議，確認台日職對抗賽的中職聯隊名單，並討論本季賽程，會後將公布以彭政閔為首的聯隊陣容。
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