跟上教練腳步 滬江林蝶準雙20

滬江高中中鋒林蝶（上）昨繳出22分、19籃板，帶領球隊收下8強戰第4勝。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕滬江高中昨面對傷兵累累的南山高中，主力中鋒林蝶在禁區大殺四方，繳出22分、19籃板，率隊以70：47勝出，穩穩收下HBL女子組8強賽第4勝，距離台北小巨蛋已不遠。

滬江主帥吳志偉過去是國內數一數二的長人，他在林蝶高一時，便親自教導許多中鋒腳步，只是她前兩年會依賴學姊，認為僅專心做好防守與鞏固籃板即可。

林蝶現在成為高三學姊，已是球隊的攻擊重心，也就跟著開竅，在油漆區的表現越來越強勢，吳志偉逐漸能看見愛將展現不錯的中鋒腳步，他說：「現在的林蝶積極度Double，是我們的頭號主攻手。」

滬江上屆在4強戰不敵南湖高中，最終以季軍作收，吳志偉當時痛罵球員過於輕敵，此次希望子弟兵記取教訓，未來不能再犯，朝總冠軍邁進。

普門4連勝 拚上屆未完任務

普門高中與永仁高中同樣拉出4連勝，若無意外發生，兩隊與滬江幾乎能在3月4日的台北小巨蛋決賽亮相。

普門去年在小巨蛋發生食物中毒憾事，教練廖哲億表示：「一直以來前進4強就是我們的目標，我想帶著這批球員重返小巨蛋，完成上屆未完成的任務。」