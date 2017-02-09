正妹手拿拖把 捍衛HBL

拖把妹Michellia（左）與Kate認真執勤。（記者林正堃攝）

「拖地正妹」Kate與Michellia在本屆HBL8強負責把關球員安全，但兩人支持的球員並不同。

28歲Kate欣賞高苑工商帥氣又可愛的主控田浩；19歲Michellia則喜歡打起球來極具個人魅力的南山高中「跳跳人」黃建智。

Kate與Michellia賽前需要仔細將地板拖乾淨，但每隊皆想充分利用賽前熱身時間，便出現她們夾在球員間，東閃西閃完成任務，場面險象環生，Kate說：「其實我會怕，畢竟球不長眼，但我會盡忠職守將工作完成。」

Michellia則不怕被球砸到，只怕害球員受傷，她搞笑表示：「要是真的有人因為我而受傷，我擔當不起啊！」（記者林岳甫）