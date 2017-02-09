德佬逆轉三分彈 麥考倫一拋絕殺

麥考倫（上）投進高難度絕殺拋投，帶領拓荒者逆轉小牛。（今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕小牛一哥諾威斯基終場前3.9秒投進逆轉三分彈，助隊1分領先，地主球迷陷入瘋狂，未料麥考倫立刻還以顏色，投進高難度絕殺拋投，帶領拓荒者114：113擊敗小牛，戰績升至23勝30敗，離西部第八的金塊剩1場勝差。

麥考倫（左）本季場均貢獻23.5分，比上季進步3.5分。（美聯社）

末節初一度落後12分的小牛，比賽後段急起直追，新秀費雷爾帶頭反攻，拉出13：0攻勢扭轉戰局，隨後雙方6度互換領先。麥考倫表示：「讀秒階段拿到球，我知道不能猶豫，快速突破後找到最佳出手契機。」

麥考倫本季火力再進化，場均貢獻23.5分，比上季進步3.5分，開季迄今23場得分突破25分大關，已超過上季。

拓荒者先發前鋒透納第三節撞傷手掌，留下11分、4助攻退場，經過Ｘ光檢查，確認為右手第三掌骨骨折，恐缺陣數週，他難掩失望地表示：「當下我未感受到劇痛，還想繼續比賽，但過幾分鐘發現手無法施力，不知道那麼嚴重。」

小牛諾威斯基（右）昨生涯總進球數來到1萬0517球，躍居NBA史上第10。（今日美國）

諾威斯基寫紀錄 無緣當英雄

39歲諾威斯基奮力攻下25分，雖無緣當英雄，但生涯累計命中1萬0517球，超越傳奇名將哈維契，成為NBA史上第10，此役他送出2次阻攻，生涯阻攻數達到1200次，成為史上第55位達成此成就的球員。