火箭飛半世紀 哈登MVP當賀禮？

火箭哈登目送自己投的三分球入袋。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕火箭昨全隊7人得分上雙，一哥「大鬍子」哈登轟下全隊最高25分、13助攻，率隊128：104在主場拆穿魔術，成為全聯盟第三支搶下38勝的球隊，穩居西部第三。

火箭本季場均114.3分，僅次於聯盟龍頭勇士，累積796顆三分球，比勇士多出173顆，高居聯盟第一；火箭昨上半場就攻下70分，全場飆進16記三分彈，比魔術多出10顆。

攻下全場最高28分的魔術防守悍將伊巴卡坦言：「賽前已針對對手進行防守演練，仍擋不住火箭多點開花的攻勢，證明我們防守不夠強悍。」

火箭昨成軍50週年，特別邀請傳奇球星歐拉朱旺出席，他認為火箭本季產生良好的化學效應，球員各司其職是躍升為強隊的關鍵，此外也點名哈登是年度MVP的最佳人選。

哈登本季改打控球後衛全面升級，場均貢獻28.9分、8.2籃板和11.4助攻，皆高居球隊之冠，暫居聯盟助攻王，最重要的是火箭戰績出色，也成為他擊敗勁敵雷霆魏斯布魯克的最大籌碼。