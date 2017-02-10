前4傑今對尬 勝隊坐等小巨蛋

松山高國豪8強戰表現搶眼，暫居得分、助攻「雙冠王」。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕105學年HBL男、女甲級8強戰今日在新莊、板橋體育館重燃戰火，男子組戰績排名前四的松山高中、南山高中、高苑工商與能仁家商將捉對廝殺，誰能先拿下第5勝，就能取得下個月4、5日於台北小巨蛋開戰的決賽門票。

松山連勝到底？就看豪小子

松山在2015年逆轉泰山高中稱王後，近兩年來在HBL僅吞過1場敗，就是在去年總冠軍戰不敵南山，無緣締造二連霸；這回已拉出12連勝，最終能否如願奪冠，陣中靈魂人物高國豪的表現，將成為最大關鍵。

高國豪在8強階段已展現強烈企圖心，並暫居得分、助攻「雙冠王」，但主帥黃萬隆仍以高標準檢視，不想看見愛徒只靠體能打球，得設法將場上節奏控制得宜，成為球隊的真正領袖。

松山今起至週日將迎來3場硬仗，分別碰上高苑、能仁與南山，皆是爭冠假想敵，黃萬隆不會刻意針對強敵備戰，強調要將自己做好，期許子弟兵在接下來的比賽做好細節並打出好的內容。

衛冕軍南山 天敵能仁擋道

衛冕軍南山本屆兩次輸球皆是出自「天敵」能仁之手，今日將上演三度大戰，南山教練許時清想藉由此次交手找出克敵之道，畢竟兩軍未來還有機會在小巨蛋再次狹路相逢。

至於還未開胡的泰山高中、南湖高中及東泰高中皆會在剩下的比賽全力以赴搶勝。昨是南湖主帥王顥宇29歲生日，但他無心慶生，選擇陪球員在學校繼續操練，希望在剩下3戰能打出精采好球，為本屆畫下完美句點。

HBL 8強戰前半段男、女組最佳球員