普門開「后」門 教練寄託羅培甄

普門教練期待隊長羅培甄（中）每場都能有穩定輸出。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕女子組「三強鼎立」，普門高中、滬江高中與永仁高中皆收下4連勝，距離小巨蛋舞台已不遠；3勝1敗的北一女得戰戰兢兢，避免讓意外再次發生、破壞重返4強的目標。

上屆已站上小巨蛋舞台的普門，最終抱憾以第四名收尾；本屆捲土重來，即被外界視為奪冠大熱門，在8強前還遠赴日本移地訓練，且主力群皆具備豐富比賽經驗，成為她們場場告捷的關鍵。

不過，普門教練廖哲億對子弟兵表現仍不滿意，強調之後得繼續修正缺失，並找出真正能決定戰局的球員。

廖哲億心中的「Key Woman」是隊長羅培甄，他說：「在這批球員中，我還找不到能像林蝶穩定輸出的球員，期待培甄能變得更穩定，不能有一場爆量得30分，下一場卻只得10分，必須將每場火力平均輸出，幫助球隊贏下所有賽事。」

滬江一姊林蝶（中）預賽至今9場有8戰繳出「雙十」。（資料照，記者林宗偉攝）

同為奪冠大熱門的滬江，陣中多達6人逾170公分，但「天龍陣」似乎拿個頭矮小且速度極快的北一女沒轍，雙方上回在預賽交手，就以輸球收場；今日雙方第二次碰頭，預賽至今9場有8戰繳出「雙十」的滬江一姊林蝶，需展現應有的禁區主宰力，率隊完成進軍小巨蛋的任務。