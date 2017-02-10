台啤主帥換人 3連戰力保前2

閻家驊因涉及簽賭，昨已請辭台啤總教練。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕SBL今日將在高雄巨蛋連打3天，台啤總教練閻家驊昨因涉賭案宣布交出兵符，震撼國內籃壇，球員得趕緊走出換帥風波，並打起精神繼續出賽，設法完成「保二」任務。

目前3連勝的台啤，上週在高雄巨蛋連克璞園與台銀，加上裕隆、富邦勇士相繼輸球，排名從第四躍居至第二；這週分別遇上金酒、勇士與裕隆，得避免輸多勝少，才能保住前二。

台啤本季在外地出賽表現出色，至今5週外地賽，拿下9勝2敗佳績，與龍頭達欣一同獲得「外地王」稱號。

不過，台啤球員最信賴也十分尊敬的總教練閻家驊因涉賭辭職，鐵定會使團隊士氣低落，如何在艱困時刻保住前二，考驗著代理主帥周俊三的帶隊功力。