熱火燒不盡 12連勝同「勇」樣

熱火12連勝，中鋒懷特塞德（中）轟下全場最高23分、16籃板。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕主力後衛威特斯因腳踝傷勢高掛免戰牌，但熱火仍持續狂燒，中鋒懷特塞德轟下全場最高23分、16籃板，頂替威特斯先發的艾靈頓投進5顆三分球，貢獻17分，成功彌補火力空缺，助熱火106：88輕取公鹿，追平勇士成為本季第二支拿下12連勝的球隊。

熱火本季未留住領袖「閃電俠」魏德，遭球迷砲轟，美媒預測熱火將進入重建期，但1月中熱火逆勢反彈，戰績從11勝30敗，一路爬升到23勝30敗，昨取代公鹿躍升為東部第10，離東部第8的活塞僅剩2場勝差，有望殺進季後賽。

躍東部第10 季後賽有望

熱火前三節打完已握有18分領先，全場飆進11顆三分球，比公鹿5顆多出一倍，籃板球更以48：34取得壓倒性的優勢。熱火總教練史波斯查表示，「球隊近況火燙，因為全員都保持高昂鬥志，即使少了威特斯，替補也能挺身而出。」

公鹿先發前鋒J.帕克第三節扭傷膝蓋，留下14分退場，中鋒韓森透露，J.帕克倒下時曾痛苦的喊叫，傷勢恐怕不輕。「字母哥」亞德托昆波奮力拿下全隊最高22分、8籃板，但獨木難撐大樑，公鹿近7戰吞下6敗，戰績已滑落至東部第11。