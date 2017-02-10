轟8記三分球 柯佛：最棒的一刻

柯佛（左）昨三分球投9中8，打出加盟騎士以來的代表作。（今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕35歲的射手柯佛昨打出加盟騎士的代表作，全場三分球投9中8，攻下29分，後衛厄文同樣挹注29分，外加7助攻，助騎士132：117大勝溜馬，收下本季第36勝，穩居東部龍頭。

柯佛季中從老鷹被交易至騎士，加盟初期一度找不到場上定位陷入低潮，但近期漸入佳境，連四戰得分上雙，三分球投29中18，命中率高達62%。攻下25分、9助攻的詹姆斯表示，「柯佛是聯盟頂級射手，當他找到自信和手感，沒有人能擋得住。」

上半場溜馬取得6分領先，但衛冕軍於第三節大開殺戒，單節轟下40分，瞬間將比數拉開至20分差，柯佛下半場砍進5顆三分球，成為騎士獵殺溜馬的功臣，柯佛表示，「我找到順暢的出手節奏，這是加盟騎士後感覺最棒的一刻。」