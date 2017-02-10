台日對抗賽 恰恰當隊長領軍出征

台日職棒對抗賽2月底開打，由彭政閔擔任隊長。（資料照）

最後第26人 等中信洋投

〔記者羅志朋／台北報導〕台日職棒對抗賽2月底開打，昨中職聯隊公布25名球員名單，其中桃猿支援12名球員為最多，由「恰恰」彭政閔擔任隊長領軍出征，「最後第26人」為中信兄弟洋投，預計12日公布人選。

2月28、3月1日中職聯隊將在福岡巨蛋迎戰經典賽日本國家隊，桃猿總教練洪一中擔任中職聯隊教頭，昨公布25名球員，沒打經典賽的猿隊球員佔了近半數，其中去年年度MVP王柏融、林泓育、王溢正、陳禹勳、林智平，5猿將繼去年台日職棒對抗賽之後再度參賽。

富邦悍將中繼王賴鴻誠入選台日職棒對抗賽。（資料照）

此次征戰福岡，中職老中青好手「三代同堂」，由38歲老將彭政閔擔任隊長，加上中生代球員鄭凱文、陳俊秀、賴鴻誠，以及潛力新秀林承飛、陳傑憲、詹子賢組成。

原本中職聯隊計畫4隊各派1名洋投參賽，不過名單內僅有猿隊洋投賽格威和道恩斯，中職秘書長朱康震表示，由於統一獅和富邦悍將洋投報到時間的關係，確定無法支援，另一名洋投將為中信兄弟，人選要等12日才會公布。

猿明、後天與羅德對戰

今天早上猿隊將搭機赴日本石垣島，明、後兩天將與日職羅德進行兩場交流賽，月底12名猿隊主力球員又要到日本福岡打台日職棒對抗賽，2月春訓行程十分緊湊。

中職聯隊將在2月23日晚上6點前完成報到，24、25日在桃園青埔球場練球，26日啟程前往日本福岡，並於當天前往軟銀鷹二軍基地筑地後球場練球，全力備戰比賽。