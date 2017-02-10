台日對抗賽》桃猿12人入選 洪總︰要有企圖心
2017/02/10 06:00
洪一中（記者陳志曲攝）
〔記者林宥辰／桃園報導〕台日對抗賽名單昨出爐，未支援經典賽的桃猿隊，連同洋投2人共12人入選，總教練洪一中督軍石垣島後不久，就要帶領中職聯隊備戰對抗賽。洪總昨特別強調要有企圖心，希望球員看重這次比賽。
桃猿隊王溢正。（記者陳志曲攝）
去年中職聯隊0：5、3：9兩場皆落敗，今年對抗賽續辦，中職不少球星參與經典賽不克出征，但聯隊陣容也不含糊，猿隊主力打者群都出賽，另3隊也推派不少潛力新人，至於洪總本頭痛的先發洋投，猿隊除了賽格威，12日報到的道恩斯（前獅隊戴倫）也將參與。
桃猿隊王柏融。（記者陳志曲攝）
洪總說，現階段各隊都還在春訓調整期，他不會特別要求勝負，但仍盼表現出求勝的企圖心，比賽結果雖然未知，還是希望大家能看重這個賽事，或許調整進度能稍微提前一些。
猿隊本土先發王溢正入選台日對抗賽，也是赴石垣島交流賽一員。去年王溢正台日對抗賽承擔其中一場敗戰，再次重返日本，他這次同樣沒有特別多想，抱持交流的想法和日職交手。
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