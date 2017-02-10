獅南部排54場 拚主場均破5千人

獅隊今年安排54場主場在南部，期盼鞏固南台灣市場。圖為獅隊野手在台南球場練球。

（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕目前4隊唯一以南部為主場的統一獅，今年展現鞏固南台灣市場的企圖心，除了一共安排54場主場在南部，還要力拚主場平均票房突破5千人大關。

台南球場目前正在施工，獅隊春訓兵分兩路，野手在台南球場練球，投手則在崇明國中操練。但工程將在3月底球季開打前完工，獅隊也敲定4月4日在台南安排主場開幕戰。

獅隊領隊蘇泰安昨天表示，「獅隊今年在台南安排29場賽事，也希望主場平均票房能成長雙位數的百分比，平均進場人數能突破5千大關。」 除了台南29場，獅隊在澄清湖排12場、斗六9場、嘉義4場，比去年在南台灣安排的主場賽事多出14場。

獅去年虧損高達2億

獅隊去年平均主場人數4475人，雖排在第3，但和平均主場人數都破7千人的桃猿和兄弟，都有不小落差，球團希望能夠突破5千關卡。據悉獅隊去年虧損高達2億元，球團當然期待票房有起色。

在戰績方面，獅隊已連3年未打進季後賽，今年在代總教練黃甘霖領軍下，球團高層對於新人新政很期待，董事長凃忠正也喊出打進總冠軍就去夏威夷旅遊。黃甘霖的美式球風更讓全隊很有感，隊長高志綱就說：「球隊新思維值得肯定，有改變就可以期待。」