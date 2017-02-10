美職vs.經典盛宴5大解構
2017/02/10 06:00
多明尼加柯隆（資料照）
美國波西（資料照）
15隻老虎
今年經典賽參與球員最多的美職球隊是老虎，大、小聯盟共15人加入，其次是大都會13人；共12隊派出至少10人應戰，包括東、西岸兩大豪門球隊洋基與道奇。
不過，老虎15人僅追平2013年的雙城，並列經典賽史上次高紀錄，最高紀錄是2009年大都會，共16名選手參賽。
3個巨人
最少選手出征的美職球隊是巨人，僅有3人，但都是陣中主力，強投奎托效力多明尼加隊，鐵捕波西、游擊手克勞佛隸屬美國隊。
40人名單
光比較大聯盟40人名單，大都會13名經典賽國手中，9人在40人名單內，居各隊之冠，包含代表多明尼加的法米利亞、雷耶斯等人；老虎和費城人各8人緊追在後，最少的是巨人、天使與紅人，僅3人名列40人名單。
5個新人王
今年經典賽陣容中，5人曾獲大聯盟年度新人王，包括多明尼加的H.拉米瑞茲（2006年國聯新人王）、波多黎各隊貝爾川（1999年美聯新人王）與柯瑞亞（2015年美聯新人王），及美國隊波西（2010年國聯新人王）、富爾默（2016年美聯新人王）。
3座塞揚獎
此屆經典賽參賽名單中，共4人曾榮膺大聯盟年度MVP（卡布雷拉、波西、麥卡琴、莫諾），另有3位塞揚獎得主（赫南德茲、柯隆、岡耶）。（記者郭羿婕）
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