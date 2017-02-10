獅開口 阿福恐難遂經典願

陽建福（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕在經典賽集訓拉傷右大腿的陽建福，昨在獅隊進行第2次牛棚練投，已證明腿傷無虞；不過阿福雖對重返經典賽陣容有所期待，獅隊已表態希望他以新球季備戰為主。

4月將滿38歲的陽建福，1月中不慎拉傷右大腿，無緣進入經典賽28人名單。不過大腿傷勢持續好轉，6日進牛棚練投25顆，昨將球數增至30顆，預計12或13日再進牛棚。

「剛拉傷時真的很絕望，但現在已完全正常，狀況也還不錯。」陽建福對經典賽仍有期待，畢竟這是自己最後一次當國手的機會，但也強調要尊重球團意見。

總教練黃甘霖和投手教練鄭博壬對阿福的狀況都很滿意，也設定他的初步定位在長中繼。黃甘霖說：「先把他放在長中繼，如果有需要，之後或許可以拉去先發。」

只是若陽建福再度獲得經典賽教練團青睞，領隊蘇泰安則認為，如果到時阿福又要回到國家隊，可能會影響他球季的調整，球團還是希望他留在球隊。