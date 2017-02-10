希爾吹夢 曹錦輝獨立聯盟出發

曹錦輝（資料照，記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕曹錦輝前兩季都在道奇升上大聯盟，今年也延續旅美生涯，轉戰美國獨立聯盟大西洋聯盟長島鴨隊，盼能像他的道奇前隊友希爾一樣，再戰大聯盟。

左投希爾下月將滿37歲，邁入大聯盟生涯第13季，但這些年來除了受傷低潮，也不斷在釋出、交易間輾轉效力8支美職球隊，在大、小聯盟浮沉，2015年還曾短暫在獨立聯盟沉潛，待的就是長島鴨。

希爾去年季中加入道奇，投出第二春，季後成為自由球員市場炙手可熱的先發戰力，又以3年4800萬美元續留道奇。

35歲曹錦輝去年5月上大聯盟，但僅出賽2場、1.2局就進傷兵名單，並於8月接受骨刺清除手術，整季報銷；如今脫離美職體系，從長島鴨再出發，他有希爾東山再起的前例，仍不放棄拚回大聯盟。

長島鴨球團總裁帕夫也說：「錦輝生涯多次登上最高殿堂，他的豐富經驗會是我們投手陣容的資產。」