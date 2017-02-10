機捷加持票房 桃猿喊再稱霸10年

Lamigo桃猿隊在桃園市長鄭文燦（前排右二）與桃捷董事長劉坤億（前排右一）的陪同下試乘桃園機場捷運，並公布今年口號「捷Speed」。 （記者陳志曲攝）

試乘好興奮 公布今年口號捷Speed

Lamigo桃猿隊試乘桃園機場捷運。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊昨和桃園市長鄭文燦一同試乘即將正式營運的桃園機場捷運，從球場所在的體育園區站搭到長庚醫院站，全程約四十分鐘。試乘前，猿隊也公布今年口號「捷Speed」，除了和機捷結合，也期望連戰皆捷。

Lamigo桃猿隊試乘桃園機場捷運，陽耀勳（右三）看著窗外的風景露出開心笑容。（記者陳志曲攝）

機場捷運從計畫提出到正式動工歷經約二十年，期間桃猿從兩聯盟合併前的前身到La new熊，再從「暴力熊」變成桃園在地的「暴力猿」，球迷引頸期盼許久的機場捷運，終於將在今年三月二日正式通車。

猿隊領隊劉玠廷喊話，連續四年票房居聯盟龍頭（註：應為三年），有了機捷加持，未來他有信心，即使再稱霸十年也不是問題。他說，六年前從高雄北遷時，機捷連柱子都還看不到，如今即將通車，三月二十八日猿隊主場首戰，將和桃園捷運公司合辦活動，邀請球迷體驗搭乘。

三二八主場首戰 未來地鐵大戰可期

猿隊自三月二十八日起，整週都有機捷相關活動，開幕戰球員們將著主題球衣，球迷也能搶搭四月一日前的半價優惠，體驗機捷。劉玠廷也透露，桃園球場將是首座捷運直達門口的球場，未來可望塑造如同美職「地鐵大戰」的熱鬧氣氛，將會參考美、日職的球場周邊意象，和桃捷合作推出更多的活動。

體育園區站末班車為十一點十六分，正常班距為十五分鐘一班，一班車約能搭載八百人。桃捷公司董事長劉坤億說，中職賽事開打後，桃捷也規劃加開班次疏運，外地球迷可選擇搭到高鐵站轉乘高鐵，北部球迷也能一路搭回台北。