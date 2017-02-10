怕球迷沒車搭…後援投手林柏佑 笑稱關門要快

Lamigo桃猿隊林柏佑。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕桃猿隊主力球員們在赴石垣島比賽前夕，親身體驗即將通車的桃園機場捷運，沿途約四十分鐘車程。後援投手林柏佑覺得搭起來滿平穩、舒服，考慮以後搭機捷到球場練球。

林柏佑去年和陳禹勳輪番擔任球隊守護神，今年教練團尚未安排，不過也都是以後援為主，兩人新球季都是球隊倚重的後援戰力。得知機捷末班車約在十一時許，隊友開玩笑說，若屆時球隊領先、輪到他關門，為了讓球迷能趕上末班車，可能「手腳要快」，林柏佑聽了也笑說：「那就儘量了。」

對於機捷通車，總教練洪一中則直呼：「期待好久了！」他說，家人目前住在新北，也時常進場看球，以後來回都能搭乘捷運，方便不少。