對戰羅德隊 洪總︰年輕投手投好投滿

Lamigo桃猿總教練洪一中。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕桃猿隊主力球員昨在總教練洪一中、領隊劉玠廷率領下，從春訓基地屏東北上，一同體驗即將通車的機場捷運。猿隊今將前往石垣島，明、後天中午十二點半將和日職羅德隊進行兩場交流賽。

去年猿隊和羅德首度進行交流賽，雙方戰成一勝一敗，但提前備戰造成球季中後段不少球員體能受影響，也可能是全年戰績墊底的原因之一。

洪一中表示，投手群調整上仍以季賽為重，「去年要求投手調整進度提前，可能是提早備戰，導致季賽成績較不理想；今年就沒特別要求，照既定進度讓他們調整。」

劉昱言、林樺慶先發

兩位預計先發的年輕投手劉昱言、林樺慶，調整進度相對快。洪總說，因回國之後也有自辦熱身賽要打，年輕投手的調整本就會相對提早，兩人都以先發投手做準備，赴石垣島的兩戰預計會投滿五局。