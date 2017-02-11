殷仔建仔備戰 都在佛州動起來
2017/02/11 06:00
陳偉殷飛往佛州準備迎接春訓，在粉絲團PO出自拍照。（取自陳偉殷粉絲專頁）
〔記者羅志朋／綜合報導〕馬林魚旅美好手陳偉殷，昨結束在加州自主訓練課程，搭機前往佛州，準備迎接15日投捕報到日，全力備戰新球季。
昨殷仔在粉絲團PO文，「等待再等待，終於要起飛了…準備春訓的到來，讓我感到很興奮！」並附上1張搭機自拍照；1月底殷仔返美，赴加州橘郡波拉斯訓練中心進行自主訓練，結束後搭機飛往佛州，準備投入春訓。馬林魚投捕報到為15日，屆時殷仔將與新隊友日籍投手田澤純一相見歡，18日則為全隊報到日。
去年殷仔因左手肘扭傷，季中養傷近2個月，一整季繳出5勝5敗、防禦率4.96的慘淡成績，勝投和防禦率都是旅美5年生涯最差。球季結束殷仔積極投入自主訓練，新球季盼力拚13勝，達成美日職棒通算百勝里程碑。
王建民在渥爾佛斯棒球學校佛州分校展開訓練。（取自王建民粉絲專頁）
同樣積極備戰的還有等待新合約的王建民。昨王建民粉絲團PO出建仔在渥爾佛斯棒球學校佛州分校訓練的照片，並寫道，「王（建民）很享受這段旅程的每一個時刻，也感謝每個人。」
去年1月8日建仔加盟皇家，簽下受邀大聯盟春訓的小聯盟合約；今年大聯盟春訓即將開跑，建仔新東家仍未確定，現階段他持續自主訓練，把自己準備好，並等待機會降臨。
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