岱桑等好轉 宋家豪跟上一軍

由於下盤不適，陽岱鋼恐缺席今日巨人紅白戰。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕旅日好手一憂一喜，巨人今、明兩天將在宮崎進行球隊紅白戰，原是陽岱鋼換新東家後首次實戰，但他因下盤緊繃不適，恐難上場。至於正在沖繩久米島參加樂天春訓的宋家豪，將首度隨一軍春訓，且是唯一參與的育成投手。

陽岱鋼前天練球突因不適而早退，由於巨人重金網羅他加盟，對此相當謹慎，他接下來的訓練都要視狀況調整，昨天暫時沒參與團隊練習，另安排重訓等菜單。

監督高橋由伸說：「現在這時候不必勉強。」今天紅白戰也可能不會看到陽岱鋼，首席教練村田真一希望他症狀好轉再說，「還是不舒服的話，就別上場了。」

去年在二軍表現不俗的宋家豪，也被樂天寄望本季上一軍，昨先捎來好消息，樂天一軍明天將從久米島移至沖繩本島進行實戰練習，參加名單內共有20名投手，僅宋家豪是育成選手，很有機會在旅日第2年升格支配下選手（正式球員）。

宋家豪也是經典賽台灣隊倚重的先發投手，但他先隨母隊訓練，2月底台灣隊赴神戶移訓才會加入。