義渠王好Man 王溢正開「鬍」
2017/02/11 06:00
王溢正開始蓄山羊鬍。（特派記者陳志曲攝）
義渠王。（右1，取自高雲翔微博）
〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕王溢正因為外型俊美，有「姐姐」或「正妹」的外號，今年外型卻有重大突破，悄悄從春訓開始蓄山羊鬍，動機竟然來自電視劇《羋月傳》。
王溢正指出，日前在緯來電視網看到《羋月傳》，覺得義渠王（高雲翔飾）長髮蓄鬍的造型非常帥氣，他很嚮往義渠王那種無拘無束的感覺，所以決定蓄鬍換造型，希望讓自己看起來Man一點，展現陽剛霸氣的一面。
王溢正蓄鬍迄今約才3週，下巴已經大致成形，唇上人中還在培養，他表示，沒想過要留滿臉都是的落腮鬍，「如果今年拿到10勝，鬍子就會繼續留下去。」他說。
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