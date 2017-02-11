兩支台灣隊 中信、富邦最給力

彭政閔擔任台日職對抗賽中職聯隊隊長。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中職今年球季還沒開打就已經熱鬧滾滾，4隊主力球星分別投入經典賽和台日對抗賽，先後在國際賽場上獻技。

經典賽比賽時間正好遇到各國職棒的春訓，不少球員擔心影響調整進度或增加受傷風險，過去也曾發生過球員因調整過快，影響球季表現。以未支援經典賽的桃猿隊為例，同樣有石垣島交流戰和台日對抗賽要參加，中職各隊好手的調整狀況，將大大影響今年戰局。

經典賽台灣隊、台日賽中職聯軍陣容都是中職一時之選，去年台灣大賽對戰組合富邦悍將、中信兄弟，都各有最多13位球員在兩支球隊陣中，統一獅隊、Lamigo桃猿隊則有10人（不包含支援台日賽洋投）。

富邦悍將外野3位球星胡金龍、林哲瑄和高國輝，中信兄弟重砲林智勝和蔣智賢都投入經典賽；台日對抗賽「星度」也不遑多讓，由兄弟精神領袖彭政閔領軍，桃猿隊主力王柏融等10位戰將、獅隊老少強打潘武雄和陳傑憲也在其中。