雙詹拆夥！大詹合拍辛吉絲 拚大滿「冠」

詹家姊妹暫時分手，詹詠然（左）改與瑞士公主辛吉絲（右）搭檔，要拚大滿貫首座金盃。（詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／專訪〕不打不相識，詹詠然與辛吉絲算是冤家路窄，已有3座大滿貫女雙亞軍的大詹認為，距離四大賽首冠「就差一點點」，或許在當代傳奇巧妙點化下，就能一舉攻頂、如願圓夢。

問：辛吉絲怎麼與妳結緣？何時決定合作？

答：2015年澳網女雙第3輪，我與中國鄭潔擊敗辛吉絲／義大利潘妮塔，讓她留下深刻印象。後來各自有固定搭檔，直到今年初澳網，辛吉絲找我練球，再度主動表態：「我知道妳有妹妹，但如有需要，歡迎找我合作。」因為我和皓晴配太久，已陷入瓶頸，團隊考慮後決定答應，畢竟她可是我從小打球的偶像。另個考量是，辛吉絲前年和印度米爾莎組軍表現出色，對亞洲選手不陌生，我也想測試自己的極限，這種當代高手可遇不可求。

問：如何獲得辛吉絲青睞？球技還是個性？

答：都有吧，或許英雄相惜。雙打場上，我習慣站右邊正手，適合擅左邊反拍位的辛吉絲，我們前後排能力也算平均，加上職業排行夠高，配起來排種子與臨場磨合比較沒問題。我的個性比較好強樂觀，這點跟她很像，雖然辛吉絲地位與輩份高，但私底下沒什麼架子，有空常找我聊天說八卦，甚至分享私人感情秘密，感覺像閨密姊妹淘。

問：姊妹與辛吉絲交手多次，印象最深刻的比賽是？

答：我和皓晴對上當時世界球后的辛吉絲／米爾莎，至少交手6次，只有辛辛那提搶下1勝，包括2015、16年新加坡年終賽都輸她們。至於去年8月里約奧運女雙8強戰，我們被老經驗的辛吉絲帶著巴辛絲姬大逆轉，從3：0連掉12局，當時壓力好大，一切發生太快，現在回想起來還很痛。

問：最難纏勁敵變最佳拍檔，目標設定什麼？

答：當然是冠軍！最好是大滿貫！辛吉絲很厲害，不單是高超球技，還有解讀比賽的臨場智慧。她很懂得激勵搭檔，盡情享受比賽而不是硬扛無謂壓力。除了發揮「一加一大於二」的功效，更會適時帶動現場氣氛，球迷很難不愛她。更重要的是，辛吉絲歷任戰友幾乎都當過雙打世界球后，我好幾次大滿貫都功虧一簣，希望在良師益友的前輩帶領下，一舉突破。

問：與辛吉絲搭檔後，萬一場上遇到妹妹怎麼辦？

答：拚了啊！不可能心軟，反正表現比較好的一方會贏。不過，場外她永遠是妹妹，我也一直祝福，有天皓晴能比我強。其實她擁有許多我沒有的優點，也期待我們各自「深造」後再度聯手出擊，像今夏台北世大運，甚至往後亞、奧運等國際賽，皓晴和我都會搭配，希望為國爭光。

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