姊妹各自努力 職業路更長遠

詹家姊妹上週日衛冕台灣女網賽，奪得合體第10冠，宣告暫時分手。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕新春過後，網壇再傳震撼彈！近年固定合作的詹詠然／詹皓晴，也是國內最成功的姊妹檔，上週日台灣女網衛冕後將暫時分手，大詹應邀與名滿天下的「瑞士公主」辛吉絲搭檔，聯手力拚杜哈雙打連莊！這也是台將破天荒與如此大咖的「超級天后」組軍，能否激盪出空前火花？各界都在期待。

「危機即轉機，辛吉絲是我的偶像，能與她搭檔是所有選手的畢生榮幸，我會把握機會好好學習。」詹詠然表示，小時候看天才洋溢的辛吉絲打球，就被高超球技與迷人丰采吸引，沒想到受影響當上職業選手，如今還有難得機會，首度與名人堂的現役傳奇並肩作戰，期待大滿貫首冠的大詹說：「有她加持，我一定能看得更高、更遠。」

27歲的詹詠然成名甚早，與年輕4歲的詹皓晴姊妹情深，場上前後排默契也渾然天成，迄今聯手贏得9座WTA巡迴賽雙打金盃，加上2015年挑戰賽的海碩盃，累計10冠到手，大詹說：「這數字算圓滿，正好代表一個階段。此時分開，各自嘗試不同組合，其實對我們都好。」

從奧克蘭、雪梨、澳網大滿貫的開季3連敗，到返台4連勝連霸，詹詠然感謝妹妹包容力挺，才能從低潮重新奮起，但為了更長遠著想，她們不得不做出調整，以因應競爭更激烈的職業考驗，「一般雙打組合最多1至2年就換人，否則長期下來，戰術和打法都僵化固定，容易被對手研究破解。」

詹皓晴支持其決定，也能體諒分道揚鑣的苦衷，畢竟姊妹單飛，終究會再度走在一起，目前她與女雙排名44、芳齡25的美國麥克海兒組軍，「姊姊從小帶著我打球，場上場下都很照顧，現在有這麼好的新戰友，很羨慕，也替她高興。」