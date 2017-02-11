瑞士公主辛吉絲 現役名人堂傳奇

「瑞士公主」辛吉絲是少數進入名人堂的現役球員。（資料照，美聯社）

2013年已「提前」進入網球名人堂的辛吉絲，無疑是職業舞台罕見的現役傳奇。她曾年少輕狂，也曾爭議不斷，20多年來對網球的熱情與投入，卻鮮人能及，「瑞士公主」屆退前欽點詹詠然合拍，除了傳承意味，也拉近寶島球迷與歷史球星的距離。

出生於斯洛伐克的辛吉絲，可說是為網球而活；雙親都當過選手，也是娜拉提諾娃（Martina Navratilova）的球迷，將她取名Martina，就是期盼愛女能像「女金剛」揚眉吐氣。幼年父母離異，辛吉絲輾轉隨媽媽遷居瑞士，仗著過人天份，很快就嶄露頭角。儘管她力量上並無優勢，但她整合流暢步伐、精準底線抽球、靈巧上網截擊和絕佳判斷力，1997年1月澳網封后一戰成名，當時16歲又3個月的她，榮膺20世紀最年輕的大滿貫女單冠軍。同年3月，球技全方位的辛吉絲更上層樓，順勢成為史上最年輕的世界球后。

青春無敵的辛吉絲，挾著甜美外型與顯赫戰績，很快就席捲各地粉絲，也是費德爾崛起前，全球最著名的瑞士網將。她在1997至99年短短3年內，橫掃5座大滿貫女單冠軍；90年代末，辛吉絲還與魅力十足的俄國庫妮可娃組軍，掀起令人驚豔的雙美風潮。儘管之後數度因傷退役再復出，雙打戰友也更換多人，「瑞士公主」第二春依舊亮眼，迄今四大賽全掄元，女雙金盃已多達12座！

單、雙打都當過全球第一的辛吉絲，累計生涯43座WTA單打冠軍、55座雙打冠軍，歷史地位無可動搖。儘管年少輕狂時遭「玉羅剎」葛拉芙逆轉而淚灑法網紅土，揮別踝傷等病痛重出江湖，2008年又因先前溫網使用古柯鹼毒品罪名確定，被國際網總禁賽兩年；加上過去家庭失和、感情不順等打擊，好強的辛吉絲總能越挫越勇，猶如浴火鳳凰般不斷重生，始終是優雅吸睛的場上公主。（記者梁偉銘）