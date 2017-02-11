台啤防守失靈 末節才逆轉金酒

台啤隊昨對上後段班金酒，總教練閻家驊因涉簽賭案缺席，球員坦言不習慣。（記者黃志源攝）

〔記者卓佳萍／高雄報導〕台啤總教練閻家驊因涉入簽賭案請辭，從昨天開始不會坐在教練席，台啤球員回頭看不到總仔，不少人直言好不習慣，面對後段班球隊金酒，雙方直到最後一分鐘才分出勝負，金酒發生兩次致命失誤，台啤終場以九十九比九十一，收下四連勝。

回頭看不到閻總... 「好不習慣」

台啤週四全隊搭遊覽車從台北南下，周伯勳表示，搭車時看到閻哥新聞，當下很震驚，蔣淯安也說，他被新聞嚇一大跳。比賽時教練席少了閻家驊，蔣淯安表示，當然會覺得很怪，他相信待在台啤更久的學長也會這麼覺得，二年級生于煥亞表示，以前有閻哥坐場邊，打球有安定感。

從第二季以球員身分加盟台啤，「小六」王建惟現在仍在台啤，目前擔任體能教練，跟著閻家驊超過十季，王建惟表示，閻哥不在，對他們影響真的很大，閻哥常告訴他們，只要專心打球就好，其他的事情交給他處理。

周俊三暫代總教練

周俊三暫代總教練一職，昨球隊贏得辛苦，他表示，球員防守過度被動，但好在最後拉鋸戰有頂住壓力，要回領先，也代表球員有進步。蔣淯安帶動台啤節奏，貢獻十三分、八籃板，雖然球隊贏球，走進賽後記者會的他坦言，心情很尷尬，一直提醒自己謹言慎行，「好像自己代表全隊發言。」他強調，上場就是做好球員本份。

對手金酒昨派出陳靖寰先發，他因右膝前、後十字韌帶撕裂，養傷近兩年，他表示，現在很感恩也很珍惜，熬過漫長復健之路，「人生很長，跌倒了也要努力爬起來。」可惜留下零分、五犯的復出紀錄。