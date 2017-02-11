若影響比賽 閻總觸運彩條例更麻煩

〔記者林宗偉／台北報導〕ＳＢＬ台啤前總教練閻家驊驚傳在二○一五年瓊斯盃任台灣隊領隊期間涉及簽賭，當時台灣運彩已將該賽事納入標的，如果有涉及影響比賽公平性的行為，依「運彩發行條例」，最嚴重可處三年以上十年以下有期徒刑，得併科二千萬元以上五千萬元以下罰金。

真相尚未明朗，籃協昨緊急出面滅火，指出一○三年當ＳＢＬ納入運彩標的時，就已對各隊發文要求遵守「運動彩券發行條例」，若有涉賭行為，將依相關法規處理。籃協也公布懲處辦法，在起訴前及起訴階段，涉賭者暫停一切職務，被判決有罪後將永不錄用，如判決無罪但有道德瑕疵，同樣永不錄用。

據了解，台灣運彩為二○一五年瓊斯盃開盤時，多需以串關方式投注，除瓊斯盃外還得搭配另二場其他賽事，如要「動手腳」，難度很高；不過當中仍有例外，如台灣藍對戰台灣白、菲律賓、美國、紐西蘭及南韓等五場賽事，提供單場投注，據運彩提供的資料，當年瓊斯盃的投注金額近五千萬元。