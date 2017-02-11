周儀翔飆21分 達新穩坐龍頭

達欣周儀翔全場繳出廿一分。（記者黃志源攝）

〔記者卓佳萍／高雄報導〕ＳＢＬ「爐主尬龍頭」組合昨壓軸登場，墊底台銀遭遇戰績最好的達欣，這群銀莊鐵騎無緣上演爆冷戲碼，達欣終場以八十三比七十一獲勝，本季第十八勝到手，獨居領先地位。

達欣周儀翔前三節就貢獻十七分，搭配布拉十五分，進入末節前，達欣握有十四分領先，但台銀末節祭出一波九比二攻勢，縮小到個位分差，周儀翔適時反擊，加上林宜輝終場前兩分鐘連下五分，再度拉開到十二分差，立下勝負分水嶺。

周儀翔全場繳出廿一分、十一籃板「雙十」數據，布拉則有廿分、十一籃板進帳，達欣隊教練邱大宗表示，此役就是設定給周儀翔、布拉，收到不錯效果，上半場就拉開差距，對手拚戰精神值得表揚，所以他相信接下來戰況只會更殘酷。