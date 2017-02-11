淑卿（前排右一），34歲，護佐人員（記者卓佳萍攝）

陳憶雯，21歲，學生

陳憶雯，21歲，學生 （記者卓佳萍攝）

從第四季就開始看SBL，最欣賞的球員是陳世念，他在冠軍賽投進絕殺球，讓我崇拜他到現在，也因為他開始支持台啤，只是他現在效力裕隆，每當兩隊碰頭加油會陷入兩難。前天看到閻家驊教練的新聞，並不會影響我跟朋友進場看球的意願，我們會繼續支持SBL。

姜柔均（左）、陳佩欣，18歲，學生（記者卓佳萍攝）

姜柔均、陳佩欣，18歲，學生

這是我們第一次到現場看籃球，覺得很新鮮，想說SBL難得來高雄，就買票進場了，如果SBL下次再來高雄舉辦，也會想再來看比賽，高雄巨蛋看球視野跟整體感覺都很不錯。

淑卿，34歲，護佐人員

我們是台銀隊球員余純安的家人，大約有十幾個人一起來幫他加油，我是他的表姊，跟大家連續兩禮拜都來巨蛋看球，我覺得球賽很精彩，希望純安繼續加油，你最棒了，永遠支持你。