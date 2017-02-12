猿拚2戰全勝 劉昱言今闖「關」

劉昱言今將先發主投。（記者陳志曲攝）

〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕桃猿將於台灣時間今天中午12點，與日職千葉羅德進行第2場交流賽，兩隊先發投手為劉昱言、關谷亮太，猿隊要挑戰兩戰全勝，日本網路媒體niconico提供現場直播。

劉昱言很早就被點名今天打頭陣，其表現攸關開季能否搶到第5號先發，行前他在對國訓中心熱身賽投3局無失分，控球與尾勁都獲教練團讚賞；劉昱言表示，因為還在春訓，今天就照自己的節奏走，用球數約設定在70球。

劉昱言去年6月曾隨崇越隼鷹隊前往松山市，與日本獨立聯盟愛媛橘子海盜隊進行交流賽，年底參加亞洲冬季聯盟也碰過日職聯隊，很清楚日本球隊風格。他認為，雖然羅德的實力更強，但他沒想太多，只管把實力拿出來讓教練看到。