LamiGirls 征服石垣島

2017/02/12 06:00

Lamigirls與千葉羅德啦啦隊開心合影。（記者陳志曲攝）

Lamigo球團派出6位LamiGirls隨隊前往石垣島，與羅德M Splash的6位成員在中場共同表演，兩隊啦啦隊成為場邊最大嬌點。賽後，LamiGirls還在場外舉行球迷會，教導日本球迷跳猿隊的應援曲。（圖︰記者陳志曲，文︰記者徐正揚）

桃猿吉祥物猿氣小子（中）、羅德吉祥物馬君（右）與石垣島吉祥物Paeagle（左）相見歡。（記者陳志曲攝）Lamigirls與球迷賣力為球隊加油。（記者陳志曲攝）Lamigirls與千葉羅德啦啦隊在賽前一同帶來演出。（記者陳志曲攝）Lamigirls受到球迷熱烈歡迎，還有球迷在頭上比出愛心手勢。（記者陳志曲攝）

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