中職限制鬆綁 季中也能迎回小小郭

郭泓志的美式球風甚得富邦教頭葉君璋欣賞。（資料照，記者林正堃攝）

自由契約球員8.31前註冊

〔記者倪婉君／台北報導〕就算郭泓志今年從美職舞台出發，他仍有可能在季中重返中職戰場，因為去年中職規章放寬自由契約球員的註冊期限，只要在8月31日前註冊，仍有機會看他再現火球。

郭泓志去年11月未獲統一獅續約後，就已透過經紀公司尋求新戰場。在中職其他3隊中，又以富邦悍將最積極，早在去年底就傳出提草約給郭泓志，又有消息指開價至少月薪20萬元。

富邦葉總已預想角色定位

郭泓志的美式球風又和富邦「葉總」葉君璋最對味，葉總甚至在開訓時就有想法，想將他的角色從在獅隊的終結者，轉換成7或8局投手；只是郭泓志似乎不急著決定球隊，富邦協理陳俊池就說，「小郭主動告訴我們，他想等準備好了給我們看，到時再來談。」

如果郭泓志決定今年先從美職舞台出發，證明他仍能投球，對他和中職都是好事。因為郭泓志若能投，他的身價勢必不只20萬元，可比照中職洋投月薪2萬美元（約60萬台幣）行情，而富邦或其他中職球隊更多了可用之兵。

此外，原本中職規章規定，經戰力外釋出的本國籍自由契約球員須於球季開始前3日註冊，但去年6月放寬為8月31日前截止。這對小小郭來說，他有更多時間可在其他舞台證明自己，再重返中職舞台挑戰較高身價。