中信熱身賽 楊志龍情境演練過關

中信投手楊志龍昨天在分組對抗賽表現搶眼。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕中信兄弟熱身賽昨登場，從只打4局的分組對抗賽開始，兩隊各由楊志龍、江忠城先發，最快球速皆逾140公里，整體投打狀況令總教練史耐德很滿意。

昨役限制投手1局只能丟15球，朝先發調整的江忠城投2局失1分，楊志龍只投1局但表現亮眼，連續解決一到三棒陳子豪、吳東融、彭政閔，由於用球數未到，教練還加入情境演練，讓楊志龍在一出局一壘有人的情況下投球，又讓四棒林威助擊出外野飛球遭接殺。

兩隊共7人登板，還包括王則鈞、官大元、歐耀宗、彭識穎、洪宸宇，最後亮相的左投洪宸宇，面對5名打者、投1局挨2安，他受邀參與中信春訓已近1個月，目前仍是教練團觀察的對象。

中信今午1時繼續在屏東春訓基地進行分組賽，也只打4局，賽前還有打擊教練克魯茲及2月壽星慶生會；14日開始與外隊交手，先後對台電、桃猿、韓職警察廳、富邦等隊，23日將進行開訓以來首場夜賽，晚上6點半在洲際球場迎戰經典賽古巴隊。