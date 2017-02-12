4強末班車 北一女贏了就上

北一女葉依婷（中）昨繳出20分、12籃板，球隊仍吞敗，她還是對今天贏球充滿信心。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕105學年HBL女子組4強確定有普門高中、滬江高中與永仁高中；北一女昨以55：58不敵普門，南山以51：50險勝南湖高中，雙方將在今日開戰的最終回，搶最後1張前進小巨蛋的門票。

連兩季在預賽拉出5連勝的北一女，上屆在8強大意失荊州，僅獲第5名，痛失登上小巨蛋機會；這回離晉級仍差1勝，教練駱燕萍表示，有了上屆經驗，現階段對於能否晉4強看得很淡，畢竟從事教職工作是一輩子，能陪孩子一起成長最重要。

4勝2敗的北一女今12點20分出戰同樣吞下2敗的永仁，若想自力晉級一定得贏球；若不幸輸球，得寄望3勝3敗的南山不敵尚未開胡的苗栗高商，駱燕萍說：「我不喜歡靠別人幫我們晉級，想晉級就是靠自己。」

北一頭號得分大將葉依婷昨繳出20分、12籃板，仍無緣幫球隊贏得勝利，今日得背水一戰，為了不讓高中生涯最後一年留有遺憾，她豪氣表示，「我會做好萬全準備，靠自己的能力，率隊打進小巨蛋。」