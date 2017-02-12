續演黑馬秀 東山連勝還不夠

東山白曜誠（左）昨攻下25分，率隊打退泰山。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕東山高中是本屆HBL男子組8強最大驚奇，昨陣中兩大得分箭頭白曜誠攻下25分、邱子軒挹注14分，率隊以70：65打退泰山高中；但他們想再寫校史新頁，今日得打敗東泰高中，並靠著高苑工商擊退能仁家商，才能前進4強。

今勝東泰 再靠高苑退能仁

首度闖進8強的東山日前在延長賽爆冷擊退奪冠大熱門能仁家商，隨後又連克南湖高中與泰山，最大功臣莫過於3年前從南湖轉戰東山執教的廖覎鋕，他說：「我之前就想要拚入4強，球員真的相當努力，希望大家能一起創造自己的價值。」

東山今碰上尚未開胡的東泰，本季雙方在預賽、複賽碰頭，戰績平分秋色，但這回東山非贏不可，還得寄望能仁不敵高苑，才能靠著對戰優勢，擠下能仁取得4強席次。廖覎鋕表示：「我知道高中球賽千變萬化，但我們要對自己有信心，希望能前進小巨蛋。」

複賽表現亮眼的姜肇軒，在8強開打前，意外被脫水機弄傷左手，大夥仍想為他拚下4強門票，姜肇軒透露，「隊友都跟我說，他們有手有腳，要幫我這個手受傷的拚一下，聽到這麼感動的話，我也有偷偷泛淚。」