大聯盟春訓今起跑 台將F4蓄勢待發

陳偉殷（資料照，法新社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕漫長冬眠，大聯盟30支球隊春訓今起陸續展開，包括陳偉殷、李振昌、胡智為、張進德等4台將參加，胡智為率先起跑，今現身光芒投捕報到日，他的目標很明確，就是本季拚上大聯盟。

胡智為（資料照）

胡智為今率先報到

去年胡智為在光芒2A戰績7勝8敗、防禦率2.59，拿下南方聯盟防禦率王和年度最佳右投獎，季中入選未來之星明星賽，年底進入40人名單，小聯盟權威媒體「棒球美國」評他是2017年光芒潛力新秀第5名，被看好成為下一個上大聯盟的台灣選手。

光芒春訓基地位於佛州夏洛特港，前天胡智為抵達佛州，經紀公司幫他在附近租屋，迎接生涯首次大聯盟春訓，今天投捕報到日將接受體檢，經紀人陳德倫表示，「智為很興奮，也很早就做準備，目標上大聯盟，現階段就是一步一步來。」

李振昌（資料照）

李振昌再拚美職

後天為陳偉殷、李振昌、張進德所屬球隊投捕報到日，去年在西武表現不佳的李振昌，年底和洛磯簽下附帶受邀大聯盟春訓的小聯盟合約，農曆年前他已在亞利桑那春訓基地進行自主訓練，力拚重返大聯盟。

殷仔盼重拾身手

殷仔去年季中因左手肘扭傷，只拿下5勝5敗、防禦率4.96，球季結束後積極投入自主訓練。幾天前殷仔就到位於佛州朱庇特市春訓基地訓練，盼重拾昔日單季兩位數勝投身手，也有機會連兩年榮膺馬林魚開幕戰先發投手。

張進德（資料照）

張進德首度春訓

今年大聯盟春訓4名旅美好手中，張進德是唯一捕手，為專心投入生涯首度大聯盟春訓，他辭退經典賽台灣隊邀請，希望在海盜教練團面前盡力表現，累積未來登上大聯盟的籌碼。

建仔、郭泓志 stand by

另外，等待新合約的王建民，及近期將和美職球隊簽下小聯盟合約的郭泓志，持續在美國自主訓練，盼抓住職業生涯的尾巴，再戰大聯盟。