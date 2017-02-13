恢復打擊練習 陽岱鋼︰好多了
2017/02/13 06:00
陽岱鋼（取自日刊體育）
〔記者吳清正／綜合報導〕因下半身緊繃不適、未和球隊一起訓練的巨人隊陽岱鋼，昨開始輕鬆的打擊練習，不過，仍可能不會隨一軍前往沖繩進行第二階段春訓。
2月9日陽岱鋼因下半身緊繃在春訓中早退，之後只做體能和重量訓練，昨他進行球座打擊練習，主要是確認打擊動作，不要因太久沒有打擊而使得動作跑掉。他練習後表示，下半身緊繃的感覺比起3天前已好很多。
巨人連續兩天進行分組練習賽後，昨結束在宮崎的第一階段春訓，今天飛往沖繩，明天展開第二階段春訓。陽岱鋼可能不會隨隊前往沖繩，將先跟著三軍練球，若身體狀況復元，再前往沖繩和一軍會合。
恐暫不隨一軍去沖繩
巨人監督高橋由伸表示，現在這個時期最好不要太勉強，等狀況恢復再正常練習較好。巨人將於2月18日開始自辦熱身賽，日職正式熱身賽則於25日開打。
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