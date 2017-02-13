世桌賽大換血 神童再當國手

林昀儒（桌協提供）

〔記者許明禮／台北報導〕今年五月底在德國杜塞道夫舉行的世界個人桌球錦標賽，台灣隊陣容大換血，昨在第二次桌球國手排名賽入選的林昀儒、孫嘉宏、鄭先知、劉昱昕和首日出線的廖振珽、黃郁雯，都是世錦賽初體驗。15歲的「桌球神童」林昀儒，在第二次決賽連續擊退兩名青奧國手楊恆韋、洪子翔，決賽再以4：3逆轉擊敗合庫隊友王泰崴，報了第一次決賽落敗的一箭之仇，繼去年世界團體桌球錦標賽之後，再度披上國家隊戰袍。

以反手擰拉技術在桌壇快速崛起的林昀儒，在打法慢慢被對手熟悉下，上個月第一次排名賽僅獲第六名，和亞錦賽國手資格失之交臂。

中國移訓後 輸家變贏家

在農曆年後，林昀儒前往對岸移地訓練，和福建省隊一起訓練9天，逐漸找回球感和信心，也把之前輸過的對手一個一個贏回來。

智淵乒乓球館的孫嘉宏，於師父莊智淵親自坐鎮指導下，也在第三次決賽連克周德灝、王泰崴和楊恆韋，搭上國手末班車，師徒檔將首度攜手進軍世錦賽。

女子組方面全看國泰隊表演，鄭先知和劉昱昕分別在第二、三次決賽脫穎而出，兩次決賽的「苦主」都是合庫女將王意如。