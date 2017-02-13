伊東勤讚賞 邀劉時豪秋訓

羅德總教練伊東勤（右）邀劉時 豪參加鴨川秋訓。 （特派記者陳志曲攝）

〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕Lamigo桃猿捕手劉時豪前天攻守俱佳，獲得羅德總教練伊東勤讚賞，點名要他今年來鴨川參加羅德秋訓，劉時豪受寵若驚表示，要趕快找伊東球員時的影片觀摩。

劉時豪前天蹲滿全場，單場敲出4安，5局下還阻殺2名跑者，捕手出身的伊東誇他很有捕手架式，展現掌控全場的能力，讓投手能安心投球，很驚訝他這麼年輕。伊東認為，劉時豪看起來胖嘟嘟的，手腕、揮臂、髖關節、下盤都很柔軟，守護本壘的動作很協調。

劉時豪沒看過伊東打球，只知道伊東曾是很有名的捕手，昨天賽前被新科日職名人堂成員搭肩稱讚，還建議他來鴨川參加羅德秋訓，當下既緊張又開心，「能這麼近看到監督，實在很緊張，畢竟他以前是大捕手，能被他稱讚，對我來說是很大的動力。」他說。

3年前伊東就關注他

也是捕手出身的猿隊總教練洪一中透露，早在2014年羅德來台與猿隊打「台日職棒挑戰賽」時，伊東就注意到劉時豪，前年季後他率領教練參加羅德秋訓，伊東再度提起「那個身材胖胖的捕手」。劉時豪表示，很想參加羅德秋訓，從隊友口中得知訓練量很大，已經做好心理準備。