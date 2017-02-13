落枕沒先發 余德龍代打助破蛋

余德龍（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕余德龍原訂昨要打桃猿第1棒，因前晚落枕，開路先鋒臨時換成林承飛，幸好比賽中狀況改善，7局下以代打上陣仍有貢獻，為球隊跑回此役唯一分數。

余德龍說，其實前天就有點落枕，後來雖有好轉，昨天早上又感不適，教練要他不要勉強，基於保險起見更換名單，改由輪休的楊岱均替補，「大概這幾天睡太好，也睡太早了。」

經過治療與評估，余德龍7局下上場代打，擊出二壘安打後，趁林承飛高飛犧牲打跑回1分，他表示，上去沒想太多，就抓直球攻擊，大概運氣好又順風，球才能飛那麼遠。

余德龍在今年春訓開訓前曾想固定守外野，後來認同教練團多個位置就多個機會的建議，繼續接受兼顧內、外野的「工具人」定位。