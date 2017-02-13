場外比舞「嬌」點 Lamigirls大勝

平澤大河（左）與林承飛（右）簽名會被分配到同桌。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕桃猿昨慘敗，Lamigirls在場邊卻大勝，不論賽前的舞蹈表演，還是賽後的拍照會，都是台日球迷的焦點（上圖，記者陳志曲攝）。

LamiGirls不論賽前的舞蹈表演，還是賽後的拍照會，都是台日球迷的焦點。（特派記者陳志曲攝）

Lamigirls賽前與羅德啦啦隊M Splash在場外舞台區表演舞蹈，正在觀看兩隊練習的球迷超過半數立刻轉移陣地，賽後兩支啦啦隊各派1名代表，與兩隊吉祥物出席拍照會，等著合影的排隊人龍完全不輸同時進行的球員簽名會。

2隊游擊大物 同桌簽名

兩隊的19歲「游擊大物」林承飛、平澤大河，在簽名會被刻意安排在同桌，果然展現高人氣，林承飛表示，平澤雖小他快1歲，攻守都略勝一籌，希望向他看齊。

猿風加油團與千葉羅德應援團的交流會議也有收穫，雙方針對新年度互相提供有趣的應援點子，羅德應援團將協助參與規劃一首猿風加油曲，猿風加油團分享「猿王大勝」、「獨一無二」加油曲。