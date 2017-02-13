情人節壽星先許願 鄭兆行:頭髮長回來

富邦悍將李宗賢（右）和熱情球迷互動。（記者林宥辰攝）

10悍將和球迷提前同歡

〔記者林宥辰／台北報導〕西洋情人節將至，富邦悍將昨舉辦「Be Your Guardians守護情人見面會」，由鄭兆行、郭勇志兩位教練領軍，率領賴鴻誠、陳凱倫、林威廷、高孝儀，及新生代的申皓瑋、陳仕朋、李宗賢、陳明軒共8位選手，和球迷互動同歡，也幫生日適逢情人節的鄭兆行慶生。

球團別出心裁，幫鄭兆行準備棒球圖案的蛋糕，上頭插著「18」的蠟燭，象徵職棒生涯邁向第18年。他開玩笑說，第1個生日願望就是「頭髮長回來」。

李宗賢向遠距女友示愛

「玫瑰傳情」時間笑料百出，帥氣的李宗賢獲最多球迷指定互動，其他隊友吃味的開玩笑說：「沒被叫到的可以先回家嗎？」

李宗賢有個交往3年的女友，兩人透過朋友介紹相識，但女友目前在加拿大工作，今年6月歸國以前只能分隔兩地，兩人上次見面已是去年12月。他說，幸虧還能用視訊彌補，可惜開季時女友無法到場看比賽。

關於情人節願望，李宗賢說，希望兩人越來越幸福，還大方示愛說：「期待將她娶回家那一天。」他回憶，女友做過最令他感動的事，是前年他還效力台電隊時，女友特別從外地趕到球隊下榻飯店，帶了蛋糕幫他慶生，「當下感動到飆淚，很謝謝她。」