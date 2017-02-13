二、游悍將抗日 林威廷、陳凱倫聯手

富邦悍將林威廷（右）跟小球迷合照。 （記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職聯隊2月28日起將和日本國家隊進行兩場比賽，富邦悍將二、游搭檔林威廷和陳凱倫雙雙入選，兩人都說要拿出態度，和日本隊一搏。

富邦悍將陳凱倫（左）和小球迷互動。（記者林宥辰攝）

球迷幫富邦悍將教練鄭兆行（中）提前慶生。 （記者林宥辰攝）

拿出態度 與日本一搏

第一次在東京巨蛋面對日本國家隊的陳凱倫，很期待也很興奮，巨蛋是人工草皮，他有事先請教過前輩，得知人工草皮不規則彈跳少，守起來感覺應該會不一樣。

陳凱倫說，雖抱持交流心態和日職頂尖選手對戰，但該拿出的態度還是會拿出來，「要證明就算沒被選進經典賽，也有一定實力。」

也是第一次體驗巨蛋的林威廷表示，日本隊跑壘一向具破壞力，希望把防守的細膩度表現出來，「我們球隊也很要求細膩度，若我有機會上場守備，希望把細節做好。」

林威廷最有印象的日本隊投手是巨人王牌菅野智之，兩人大學時期在國際盃賽交手過。林威廷說，經過這麼多年，菅野成為職棒頂級的投手，一定進步更多，很期待再和他交手。

最後名額 艾迪頓入選

在中信兄弟洋投艾迪頓入選後，中職聯隊26人名單底定，包含艾迪頓、猿隊賽格威、道恩斯3位洋投。